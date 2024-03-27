Суспільство

ЦАХАЛ ліквідувала військового ватажка ХАМАСу

27 Березня 2024 12:25
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ізраїль
ЦАХАЛ / Getty Images

ЦАХАЛ ліквідувала командувача військового крила ХАМАСу Марван Ісса в секторі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

На пресконференції речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що після того, як військові “вивчили всі розвідувальні дані”, вони можуть підтвердити, що Ісса був убитий під час удару по тунелю в Нусейраті в центрі Гази 10 березня.

За словами Хагарі, разом з Іссою в результаті удару також загинув старший командир ХАМАСу в Газі Абу Тамаа.

Ісса вважався третьою людиною в терористичній організації ХАМАС і був заступником Мохаммеда Дейфа, керівника військового крила ХАМАСу – бригад “Ізз ад-Дін аль-Кассам”. Разом з лідером ХАМАСу в Газі Яхією Сінваром вони, як вважається, організували масове вбивство на півдні Ізраїлю 7 жовтня, яке стало приводом для війни.

Абу Тамаа – колишній керівник Центральної табірної бригади ХАМАСу, який, за даними ЦАХАЛу, відповідав “за всю зброю ХАМАСу в Газі”.


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