Суспільство

Cили оборони знищили 51 ціль, запущені окупантами по території України 21 серпня 
21 Серпня 2024 12:04
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обстріл, ппо
Ілюстративне фото / Вікіпедія

21 серпня РФ атакувала Україну балістикою, крилатою ракетою та 69 дронами-камікадзе. Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету та 50 “Шахедів”, ще 16 дронів впали завдяки РЕБ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Повідомляється, що російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської обл., та 69-ма ударними БпЛА типу “Shahed” (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ –РФ).

Загалом радіотехнічними війками Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА “Shahed-131/136” у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

Станом на 11.15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває.


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