Cили Оборони контролюють трасу Покровськ-Костянтинівка – Нацгвардія

Траса Покровськ – Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

“Однією із задач є перерізання траси (траса Покровськ-Костянтинівка – ред.), чи взяття її під вогневий контроль. Наразі ситуація контрольована”, – сказав Музичук.

За його словами, зусилля противника спрямовані на те, аби отримати вогневий контроль і над цією ділянкою, проте Сили оборони виконують свої задачі, аби цього не допустити, як не допустити просувань і на інших ділянках.

“На самому Покровському напрямку велика кількість боєзіткнень відбувається в районах населених пунктів. І вона спрямована для того, аби спробувати взяти під вогневий контроль або перерізати цю важливу ділянку”, – додав речник НГУ.