Cуд закрив справу проти Трампа щодо незаконного зберігання секретних документів

Окружна суддя Флориди Айлін Кеннон закрила кримінальну справу за звинуваченням експрезидента США Дональда Трампа в незаконному володінні секретними документами.

Про це повідомляє Reuters.

“Це стало ще одним юридичним тріумфом Трампа після рішення Верховного суду США від 1 липня про те, що як колишній президент він має імунітет від судового переслідування за багато з його дій на посаді”, – пише Reuters.

Прокурори, ймовірно, подадуть апеляцію на це рішення. Суди в інших справах неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних радників для ведення певних політично чутливих розслідувань.