Cуд відправив директора “Львівського арсеналу” під неповний домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив директора “Львівського арсеналу” Юрія Збітнєва під домашній арешт із забороною покидати визначене в ухвалі житло з 12 години дня до 8 години ранку.

Про це повідомляє громадська організація “Центр протидії корупції” у Telegram

Крім того, Збітнєв повинен буде дотримуватися ряду обов’язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватись з визначеними слідством особами, а також носити електронний браслет.

Прокурор просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн. Захист же натомість просив не призначати запобіжний захід узагалі або призначити домашній арешт на 20 годин щодоби: з 12 години дня до 8 години ранку наступного дня.