Cтарша державна міністерка закордонних справ буде представляти Сінгапур на саміті миру

Сінгапур візьме участь у Саміті миру в Швейцарії. Країну представлятиме старша державна міністерка закордонних справ Сім Енн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.

“Швейцарія прийматиме Саміт з питань миру в Україні наприкінці цього місяця і запросила Сінгапур взяти в ньому участь”, – написав прем’єр-міністр.

Він додав, що напередодні ввечері мав розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй про призначення старшої державної міністерки Сім Енн своєю представницею для участі у Саміті.

“Ми з президентом Амхерд також підтвердили дружні відносини між нашими країнами і підкреслили важливість спільної роботи з відстоювання принципів Статуту ООН”, – зазначив Лоуренс Вонг.