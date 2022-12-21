Політика

CNN: Зеленський уже летить у США

21 Грудня 2022 06:54
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зеленський

Телекомпанія CNN повідомляє, посилаючись на два анонімні джерела, що український президент Володимир Зеленський уже летить у США.

Під час цього раптового візиту Зеленський, за даними CNN, зустрінеться з президентом Байденом і виступить перед обома палатами Конгресу.

Офіційних підтверджень ні з української, ні з американської сторони досі немає.

Раніше американські ЗМІ, зокрема Axios та CNN, повідомили, що президент України Володимир Зеленський у середу буде у Вашингтоні та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Якщо інформація підтвердиться, цей візит стане першою поїздкою українського президента за кордон із 24 лютого.


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