Політика

CNN: Західні союзники закликають Україну відмовитися від тактики виснажливої ​​війни в Бахмуті

24 Січня 2023 16:44
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війна

Офіційні особи США та Заходу закликають Україну переключити свою увагу з жорстоких, багатомісячних боїв у східному місті Бахмут і натомість віддати пріоритет потенційному наступу на півдні, використовуючи інший стиль бою і нову військову техніку, пише CNN з посиланням на представників США та України.

“Майже шість місяців українські війська боролися з росіянами на приблизно 36 милях території в Бахмуті , який розташований між утримуваними сепаратистами містами Донецьком і Луганськом. Внаслідок потужного обстрілу місто майже повністю зруйноване”, – йдеться у повідомленні.

«Це жорстока і тяжка боротьба», — сказав минулого тижня високопоставлений чиновник західної розвідки, коли кожна сторона обмінювалася десь від 100 до 400 метрів землі на день і обмінювалася кількома тисячами артилерійських снарядів майже щодня.

“[Бахмут] менш привабливий у військовому плані, з точки зору будь-якої інфраструктури, ніж міг би бути, якби він не був настільки зруйнований”.

Останніми тижнями офіційні особи США та Заходу почали пропонувати, щоб українські сили скоротили свої втрати в Бахмуті, який, на їхню думку, не має стратегічного значення для України, і натомість зосередилися на плануванні наступу на півдні.

Це було частиною послання трьох високопосадовців Байдена, які минулого тижня відвідали Київ, повідомляє CNN.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заступник радника з питань національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман і заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал сказали, що США хочуть допомогти Україні відійти від битв на виснаження. Джерела, знайомі з їхньою дискусією, повідомили, що натомість запропоновано зосередитися на стилі механізованої маневрової війни, яка використовує швидкі, непередбачені рухи проти Росії.


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