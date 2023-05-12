Політика

CNN: Українські війська розпочали підготовку до контрнаступу

12 Травня 2023 08:49
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контрнаступ

Українські війська розпочали “формуючі” операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російських військ, повідомили телекомпанії CNN двоє високопоставлених західних військових.

Формування включає завдання ударів по таких цілях, як склади зброї, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, і спрямоване на підготовку поля бою для наступу. Це стандартна тактика, яка застосовується перед великими комбінованими операціями.

Коли наприкінці минулого літа Україна розпочала контрнаступ у південній та північно-східній частинах країни, йому також передували повітряні атаки. За словами високопоставленого американського військового чиновника, ці операції щодо формування поля бою можуть продовжуватися протягом багатьох днів до початку основної частини запланованого наступу.

Такі операції також можуть бути спрямовані на те, щоб заплутати супротивника.

Володимир Зеленський раніше заявив, що Україні потрібно “ще трохи часу”, перш ніж розпочати контрнаступ, щоб до країни встигла надійти обіцяна західна військова допомога.


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