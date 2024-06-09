CNN: Україна стабілізувала ситуацію на півночі, але стикається з новим тиском на сході

Україна стабілізувала ситуацію на Харківському напрямку після того, як місяць тому Москва розпочала наступ, пише CNN. Це сталося завдяки більшій кількості озброєння і дозволу використовувати його для ураження позицій на території Росії. Але сили Києва розтягнуті в інших місцях вздовж лінії фронту довжиною 1000 км і беззахисні перед смертоносними російськими авіаційними бомбами.

Старший офіцер Служби безпеки України з позивним “Банкір”, який зараз воює в Харківській області, розповів CNN, що здатність вражати російські цілі через кордон вже має позитивний вплив.

“Тепер можна проводити локальні контрнаступальні операції і відвойовувати території, які, наприклад, були захоплені ворогом тиждень тому”, – сказав офіцер СБУ.

Протягом більшої частини війни Україна була обмежена у використанні потужної західної зброї проти Росії.

Союзники Києва довгий час були непохитними в тому, що їхні бойові засоби не повинні завдавати ударів по російській території, побоюючись спровокувати Москву, і обмежували їх використання цілями на території України, в тому числі на окупованих територіях.

Але це змінилося після харківської наступальної операції. Спочатку європейські країни, включаючи Францію та Німеччину, дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території Росії, а потім, що особливо важливо, США дали добро на використання Україною своєї зброї навколо Харкова.

“Наша політика щодо використання далекобійної зброї для нанесення ударів по території Росії не змінилася, але ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, відстрілюватися від російських військ, які ведуть вогонь по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, які ведуть вогонь по українцях, і я думаю, що це буде дуже і дуже корисно для України в майбутньому”, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв’ю CNN.

За словами Єгора Чернєва, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, американська система HIMARS стала основною зброєю для нанесення ударів по російських позиціях.

Через загрозу потрапити під удар HIMARS росіяни почали набагато рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області, але планерні бомби залишаються проблемою. Вони скидаються з такої висоти, що знаходяться поза зоною досяжності української оборони.

“На жаль, у нас поки що немає дозволу на ураження російських літаків на аеродромах американською зброєю, і у нас немає дозволу на використання ракет ATACMS на російській території”, – сказав Чернєв, маючи на увазі ракетну систему дальнього радіусу дії. “Через це ми досі не змогли вирішити проблему планерних бомбових ударів по нашій території. Харків та інші прикордонні райони досі страждають від бомбардувань, гине багато мирних жителів”.

Хоча російський наступ сповільнився, за оцінками США і України, московські війська продовжують наступати вздовж нової лінії фронту на півночі.

Росіяни зосереджені на спробах прорватися через село Глибоке на північ від Харкова. Якщо російським військам вдасться закріпитися там, вони зможуть прорватися до села Липці, яке розташоване за 30 кілометрів на північ від Харкова – місто, що має історичне, культурне та промислове значення, опиниться в межах досяжності артилерійського вогню.

На північний схід від Харкова російські війська продовжують утримувати плацдарм у місті Вовчанськ. За словами Назара Волошина, речника українських військових на сході, бойові дії перейшли у ближній бій, коли підрозділи ведуть бої вулиця за вулицею. Але “більша частина міста знаходиться під контролем Збройних сил України”, – сказав Волошин в інтерв’ю CNN.

“Щоб розпорошити сили і засоби наших сил оборони, ворог розпочав додаткову Харківську кампанію… частково їм це вдалося, але сили оборони стабілізували ситуацію”, – сказав Юрій Федоренко, командир роти 92-ї окремої механізованої бригади, яка зараз воює в Харківській області.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) зафіксувала “значне збільшення” (на 31%) кількості загиблих цивільних осіб в Україні у травні порівняно з квітнем. За даними ММПЛУ, більше половини жертв сталося на новому північному фронті і через “скинуті з повітря бомби і ракети в населених пунктах поблизу лінії фронту і Харківі”.

Щоб протистояти росіянам у Харкові, Україна змушена відволікати людей і зброю з інших ділянок лінії фронту в Донецькій і Луганській областях. Головною метою Росії є встановлення повного контролю над двома східними областями. І саме там, за словами Волошина, Росія чинить досить активний тиск.

На сході Москва націлилася на місто Часів Яр у Донецькій області. Російські війська досягли певних успіхів. Далі на південь уздовж східної лінії фронту росіяни просунулися на захід від міста Авдіївка, яке було захоплене російськими військами у лютому.

“Російська армія намагається зробити все можливе на лінії фронту до прибуття американської допомоги Україні і намагається використати це вікно можливостей всіма можливими способами”, – каже Волошин.

Росіяни намагаються скористатися моментом, оскільки погода і світловий день роблять умови більш сприятливими для наземних операцій. Вони також намагаються встигнути до того, як від українських партнерів надійде більше зброї, особливо зважаючи на те, що Захід поступово повертається до того, щоб дозволити Україні використовувати зброю на російській території.

Очікується, що незабаром прибудуть винищувачі НАТО F16, а Франція пообіцяла надати Україні свої винищувачі Mirage 2000-5. Західна зброя і новий призов до української армії може дати Україні необхідний поштовх.