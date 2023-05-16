CNN: Система Patriot, ймовірно, була пошкоджена

Американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена в результаті російського ракетного обстрілу Києва та його околиць сьогодні вночі. Про це CNN повідомив представник США.

За словами чиновника, США все ще оцінюють масштаби збитків. Від цього залежатиме, чи потрібно повністю відновити систему чи просто українці її відремонтують на місці.

Міністерство оборони Росії у вівторок у Telegram повідомило, що “під час високоточного удару гіперзвукового ракетного комплексу «Кінжал» по місту Києву було вражено зенітно-ракетний комплекс «Пейтріот» американського виробництва”.

Українські офіційні особи заявили, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але українські військові відмовилися коментувати заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

«Ми не можемо коментувати це. Ми утримаємося від коментарів щодо російських джерел», – заявив речник ВВС України Сергій Ігнат.

Наразі Україна має дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну подарували США, а іншу спільно передали Німеччина та Нідерланди. Незрозуміло, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.