CNN: США, Росія та Китай активізувалися на своїх ядерних полігонах

США, Китай і Росія протягом останніх трьох-п’яти років побудували нові об’єкти та прорили тунелі на своїх ядерних полігонах. Про це свідчать супутникові знімки, які отримав CNN.

Фото телеканалу надав Джеффрі Льюїс аналітик, професор Центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері. На них видно розширення ядерних полігонів порівняно з тим, який вигляд вони мали кілька років тому.

Ідеться про три локації: пустеля Невада (США), Сіньцзян-Уйгурський автономний район (Китай), архіпелаг в Північному Льодовитому океані (Росія). Там з’явилися нові тунелі під горами, дороги, сховища. Також пожвавився рух транспортних засобів. що в’їжджають на об’єкти, а потім залишають територію.

CNN наголошує: жодних доказів, що країни готуються до неминучих ядерних випробувань немає. Проте Льюїс вважає, що натяки на відновлення, судячи зі знімків, є.

На них можна побачити, що з 2021 по 2023 рік на полігоні росіян Нова Земля триває масштабне будівництво: до порту прибувають кораблі й нові транспортні контейнери, взимку дороги розчищаються, а вглиб арктичних гір риють тунелі. На думку ексофіцера розвідки ВПС США Седріка Лейтона, росіяни «намагаються підійти до самої межі» й можуть готуватися до можливого ядерного випробування.

Підвищена активність і на китайському полігоні на висохлому озері Лобнор. Терикон збільшується, за останні роки почали копати п’ятий підземний тунель, з’явилися нові дороги та зона зберігання, куди можна помістити вибухові речовини, пише CNN.

США впродовж 2018 — 2023 років значно розширили на своєму полігоні підземний об’єкт U1a. В Адміністрації національної безпеки (NNSA), підрозділі Міністерства енергетики США, який наглядає за об’єктом, кажуть, що лабораторія призначена для проведення «підкритичних» ядерних експериментів, й називають це давньою практикою, мета якої — забезпечити надійність зброї в поточному арсеналі без повномасштабних випробувань.

Росія на запит журналістів не відповіла, а МЗС Китаю у своїй розкритикувало групу китайських та японських експертів, які дійшли висновку, що Пекін, можливо, націлений на проведення підкритичних ядерних випробувань. Там заявили про «безвідповідальність» і те, що «ядерну загрозу Китаю роздувають».

Вашингтон, Пекін та Москва не проводили підземні ядерні випробування, відколи в 1996 році вони були заборонені Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Китай і США підписали його, але не ратифікували. Росія ратифікувала, але у лютому 2023 року диктатор Володимир Путін, який шантажує світ ядерною зброєю, заявив, що накаже провести випробування, «якщо США зроблять перший крок».

Представник Ради національної безпеки США у коментарі CNN заявив, що Вашингтон уважно стежить за військовою діяльністю Росії, але додав, що «не бачить причин для коригування власної ядерної позиції».