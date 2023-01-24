Політика

CNN: Росія може знов спробувати захопити Харків

24 Січня 2023 21:19
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війна

Наміри Путіна щодо нового наступу стали більш зрозумілими для західних офіційних осіб на початку цього місяця, коли він підвищив генерала Валерія Герасимова, начальника російського Генерального штабу, до посади загального командувача війною, пише CNN.

Герасимов, який символізує перші невдачі Росії у війні, прагне довести, що він може переломити хід конфлікту, і наполягає на новому наступі, щоб відвоювати території на сході та півдні.

«Я не сумніваюся, що Герасимов глибиною душі відчуває, що йому краще розпочати наступ навесні — так воно й буде», — сказав представник західної розвідки.

“За словами людей, знайомих із розмовами, перехопленими західною та українською розвідками, останніми тижнями навіть було почуто, як деякі високопоставлені російські військові обговорювали можливість спроби захопити північно-східне місто Харків”, – йдеться у матеріалі CNN.

Але американські та західні чиновники та військові аналітики сказали CNN, що Харків – велике місто, яке минулої осені утримували українці після несподіваного контрнаступу – не виглядає досяжною ціллю для російських військових. Незважаючи на те, що Путін хотів би знову спробувати націлитися на Київ, чиновники кажуть, що це також наразі поза межами досяжності його сил.


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