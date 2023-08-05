CNN: Путін “намагається протриматися” до виборів у США

Американські чиновники все більше побоюються, що Володимир Путін затягує свої дії в Україні, сподіваючись, що у 2024 році Білий дім займе Дональд Трамп або інший кандидат від республіканців і скоротить американське фінансування України.

Про це повідомляє CNN.

США не отримували конкретної інформації про те, чи Путін враховує вибори 2024 року у своїх довгострокових планах в Україні, повідомили представники уряду. Проте майбутні вибори перебувають у центрі уваги представників національної безпеки та дипломатів.

«Путін знає, що Трамп йому допоможе. Це знають і українці, і наші європейські партнери», – повідомило CNN одне неназване джерело. «І хоча ми не бачили нічого прямого з цього приводу, я вважаю, що всі так думають».

Інший американський чиновник заявив, що у них «немає сумнівів» у тому, що Путін «намагається протриматися» до наступних виборів, а один із європейських чиновників сказав, що, на їхню думку, продовження війни до виборів – це «саме план Путіна».