CNN: Ми не знаємо, що саме Ілон Маск робить з федеральним урядом

Роль Ілона Маска в адміністрації президента Дональда Трампа залишається незрозумілою, але його вплив на урядові процеси викликає дедалі більше запитань. Він — найбагатша людина світу, один із головних донорів виборчої кампанії Трампа, а також власник компаній, які отримують значні урядові контракти.

Конфлікт у Міністерстві фінансів США

За даними CNN, в американському Мінфіні виник конфлікт між кар’єрними посадовцями та співробітниками DOGE (Department of Government Efficiency) — новоствореного відомства, пов’язаного з Маском. DOGE розпочав свою діяльність як незалежна дорадча структура Трампа, але після виборів перетворився на технологічний підрозділ у Білому домі.

Головний державний службовець Міністерства фінансів Девід Лебрик раптово подав у відставку після того, як наближені до Трампа посадовці висловили зацікавленість у можливості блокування деяких державних виплат.

“Вони хочуть зробити Мінфін точкою контролю над платежами, що є безпрецедентним”, — заявив один із чиновників на умовах анонімності.

Маск і кадрові зміни в уряді

Як повідомляє The New York Times, троє колишніх співробітників компаній Маска зайняли ключові посади в Управлінні з персоналу федерального уряду (OPM). Це агентство відповідає за кадрову політику в уряді США.

Серед них:

Аманда Скейлс (ексспівробітниця xAI) — нині глава апарату OPM,

(ексспівробітниця xAI) — нині глава апарату OPM, Браян Б’єльде (колишній топменеджер SpaceX) — старший директор,

(колишній топменеджер SpaceX) — старший директор, Ентоні Армстронг (банкір, який допомагав Маску викупити Twitter) — також старший директор.

Одним із перших рішень OPM стало відправлення пропозиції про добровільне звільнення всім федеральним службовцям до вересня. Це викликало обурення серед профспілок і урядових аналітиків, які назвали такі дії незаконними.

Чи будуть масові звільнення?

Трамп неодноразово натякав на можливі скорочення у федеральних агентствах. Зокрема, він заявив:

“Якщо 6 лютого працівники не повернуться в офіси, вони будуть звільнені.”

Однак, наразі немає офіційних документів про примусові звільнення.

Що саме робить Маск у Білому домі?

За даними Wired, Маск міг навіть оселитися в Будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, що знаходиться на території Білого дому. Втім, CNN поки що не змогло підтвердити цю інформацію.

Конфлікт інтересів і майбутні плани

Колишній глава Управління урядової етики Волтер Шауб вважає, що адміністрація Трампа повинна надати пояснення щодо статусу Маска в уряді та механізмів уникнення конфлікту інтересів.

За даними The Wall Street Journal, серед ключових реформ, які розглядає команда Трампа-Маска:

Масові скорочення держслужбовців,

держслужбовців, Замороження федеральних витрат на $500 мільярдів,

на $500 мільярдів, Перегляд програм Medicare, попри обіцянку Трампа не скорочувати соцзахист.

Досі невідомо, хто саме з прибічників Маска обійняв урядові посади. Це питання потребує прозорості, адже від нього залежить управління державними ресурсами США.