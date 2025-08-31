CNN: Китай розстеляє червоний килим для Путіна і Моді

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що правильним вибором для їхніх країн є дружба. Лідери зустрілися в Китаї вперше за сім років, що стало новим етапом у поступовому налагодженні відносин між двома найбільш населеними країнами світу, прискореному спільними тертями з США, передає CNN.

Зустріч відбулася в неділю на полях регіонального саміту в портовому місті Тяньцзінь. Вона відбулася на тлі високих тарифів США під час глобальної торговельної війни, розв’язаної президентом Дональдом Трампом, а також західного контролю за їхніми відносинами з Росією на фоні триваючої війни в Україні.

«Сьогодні світ охоплюють перетворення, які трапляються раз на століття», – сказав Сі Цзіньпін у вступному слові. «Міжнародна ситуація водночас нестабільна й хаотична».

«Правильний вибір для обох сторін – бути друзями, підтримувати добросусідські та дружні відносини, бути партнерами, що сприяють успіху один одного, і дозволити дракону та слону танцювати разом», – додав він, використавши традиційні символи двох країн. «Якщо вони дотримуватимуться курсу партнерства, а не суперництва… відносини Китаю та Індії можуть залишатися стабільними й розвиватися в довгостроковій перспективі».

Моді підтвердив, що Індія «налаштована розвивати відносини на основі взаємної довіри та поваги». Він згадав про потепління відносин, зокрема пом’якшення напруженості на спірному Гімалайському кордоні, де у 2020 році відбулася смертельна сутичка між двома сторонами.

«Інтереси 2,8 мільярда людей у наших країнах залежать від нашої співпраці», – додав Моді.

Позитивні сигнали цієї зустрічі без сумніву ретельно відстежуватимуть у Вашингтоні, де напруженість з Нью-Делі може зруйнувати багаторічні зусилля американських дипломатів зміцнити відносини з Індією як важливим противагою зростаючому та дедалі наполегливішому Китаю.

Раніше цього місяця Трамп ввів значні економічні санкції проти Індії, спершу обклавши імпорт до США тарифом у 25%, а згодом додавши ще 25% за постачання російської нафти та газу, що, на думку США, допомагає фінансувати війну Путіна в Україні. Китай та Індія також є великими покупцями російської нафти, хоча Китай поки що не підпадає під подібні заходи.

Закупівлі російських енергоресурсів можуть стати темою переговорів Моді з Путіним у понеділок у межах двосторонніх зустрічей на саміті Шанхайської організації співробітництва, до якої, окрім Китаю, Росії та Індії, входять Іран, Пакистан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан.

Війна в Україні стане однією з ключових тем саміту, адже Путін, який прибув до Тяньцзіня у неділю, зустрінеться з іншими лідерами на фоні тиску Заходу щодо припинення понад трирічного вторгнення. Індія наголошує на нейтральності у конфлікті. Моді повідомив, що напередодні спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та «обмінявся думками щодо поточної ситуації».

Китай прагне використати нове напруження між Трампом та Моді, щоб зменшити розширення безпекових зв’язків між США та Індією, зокрема Quad, який Індія веде разом з США, Австралією та Японією, що розглядається як противага Китаю.

Сі Цзіньпін у своєму виступі наголосив на спільних інтересах та закликав обидві країни «зосередитися на розвитку як на головному чиннику співпраці, підтримувати та просувати один одного». Він також відзначив їхнє прагнення до багатополярного світового порядку, протилежного домінуванню США та союзників.

Попри тривалу недовіру між країнами після смертоносного конфлікту на кордоні у 2020 році, обидва лідери дали сигнал про готовність до теплішого розділу у відносинах. За підсумками зустрічі Індія повідомила, що «їхні розбіжності не повинні переростати в суперечки», а «стабільні відносини та співпраця необхідні для розвитку обох країн і для багатополярного світу».