CNN: iPhone 15 може отримати надшвидку зарядку

Осіння презентація продуктів Apple наступного місяця майже напевно включатиме новий iPhone, і, за чутками, він може включати швидшу зарядку.

За даними 9to5Mac, технічного блогу з значним досвідом інсайдів про Apple, наступний iPhone перейде з порту зарядки Apple Lightning на більш поширений USB-C, і принаймні деякі моделі підтримуватимуть більш високу швидкість заряджання, передает CNN.

У блозі цитувалися анонімні галузеві джерела, і Apple не відповіла на запит CNN про коментар.

IPhone 15 може бути сумісний із 35-ватним зарядним пристроєм, що дозволить пристрою заряджатися швидше. Apple рекомендує користувачам iPhone 14 Pro і Pro Max уникати заряджання дротовими зарядними пристроями понад 27 Вт, а користувачам iPhone 14 обмежити свої зарядні пристрої до 20 Вт. 20-ватний зарядний пристрій може повністю зарядити iPhone 14 за годину. Швидкість зарядки 35-ватного зарядного пристрою при використанні з iPhone 15 серії невідома.

Важливо не поєднувати iPhone із зарядними пристроями, потужність яких перевищує рекомендовану потужність, оскільки надмірна потужність може перегріти телефон і пошкодити акумулятор.

Навіть при потужності 35 Вт iPhone 15 все одно буде заряджатися значно повільніше, ніж флагманські моделі конкурентів, такі як Samsung Galaxy S23 Series – телефони, здатні забезпечувати «надшвидку зарядку» за допомогою спеціальних зарядних пристроїв на 45 Вт.

Незважаючи на те, що Apple відстала в зарядці, її продукти все ще можуть похвалитися вражаючим часом автономної роботи. У березні 9to5Mac провели тести батареї на S23 Ultra та iPhone 14 Pro Max і виявили, що останній переміг. Хоча S23 Ultra має більшу ємність батареї, він пропрацював 27 годин і 6 хвилин, тоді як його аналог від Apple протримався ще 38 хвилин, перш ніж “померти”.