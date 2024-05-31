Суспільство

Cнаряд влучив у п’ятиповерхівку у Харкові: є загиблі та постраждалі

31 Травня 2024 07:08
харків, обстріли
Наслідки атаки / ДСНС

У ніч на 31 травня окупанти влучили у житловий будинок у Харкові, троє людей загинуло, 23 постраждало, серед них 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, “Суспільне“.

“На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється”.

Через кілька хвилин у Харкові знову пролунали вибухи, за словами Терехова, влучання було в те саме місце. 

За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомив про про одного постраждалого, який госпіталізований до медустанови. Потім кількість постраждалих зросла до восьми.

Розбір та ліквідація пожежі тривають.

О 1.08 кількість постраждалих, за інформацією Терехова, зросла до 12. Серед поранених є 12-річна дівчинка, повідомив “Суспільному” директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Ракета повністю зруйнувала щонайменше три поверхи одного під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку.

За інформацією Синєгубова відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих. 

Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто “швидкої”. 

Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. 

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання – виключно цивільна інфраструктура. 

Ліквідація наслідків триває.

О 3.50 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 23. Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху.


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