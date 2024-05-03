Cкібіцькій заявив, що втрата Часового Яру – лише питання часу

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що заховлення Часового Яру є лише питанням часу.

Про це повідомляє The Economist.

За словами Скібіцького, ймовірно, окупація Часового Яру, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

“Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів”.

Він прогнозує, що Росія насамперед йде за своїм планом “звільнення” всіх східних районів Донецької та Луганської областей України . Це завдання незмінне з 2022 року.

Скібіцький каже, що Росія отримала наказ “взяти щось” до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіна на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

Він наголосив, що наша проблема дуже проста, у нас немає зброї: “Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими”.

The Economist пише, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів. Україна знаходиться на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає “все”, що має, щоб досягти більшого успіху.

За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як “єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням”.