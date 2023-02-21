Політика

CIT: шляхи постачання Бахмута фактично перерізані

21 Лютого 2023 21:17
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бахмут

Аналітики розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT) у своєму черговому зведенні пишуть, що про це можна говорити після появи візуальних свідчень перетину російськими військами траси М-03, яка з’єднує Бахмут зі Слов’янськом. На думку CIT, незабаром очікується відступ українських військ з Бахмута з метою збереження особового складу.

У CIT також наголошують, що на авдіївському напрямку російським силам вдалося захопити село Новобахмутівка. “Ймовірно, атаки на цьому напрямку мають на меті оточити Авдіївку і відрізати її від шляхів постачання для подальшого захоплення”, – йдеться у зведенні.


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