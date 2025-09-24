Численні пожежі та двоє постраждалих: наслідки нічної атаки на Харків та Чугуїв

У ніч на 24 вересня російські військові здійснили масовану атаку безпілотниками на Харків та завдали кількох ударів по місту Чугуїв Харківської області. Відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Холодногірському районі Харкова внаслідок влучань російських БпЛА виникли чотири пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина.

За даними Харківської ОВА, вибухове поранення дістав 24-річний чоловік, постраждалого госпіталізували.

У Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина.

У селі Бугаївка Чугуївського району вогонь охопив житловий будинок та господарчі споруди.