        Численні пожежі та двоє постраждалих: наслідки нічної атаки на Харків та Чугуїв

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 07:49
        Пожежа на місці удару по Харкову / Фото: ДСНС
        У ніч на 24 вересня російські військові здійснили масовану атаку безпілотниками на Харків та завдали кількох ударів по місту Чугуїв Харківської області. Відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілів.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У Холодногірському районі Харкова внаслідок влучань російських БпЛА виникли чотири пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина.

        За даними Харківської ОВА, вибухове поранення дістав 24-річний чоловік, постраждалого госпіталізували.  

        У Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина.

        У селі Бугаївка Чугуївського району вогонь охопив житловий будинок та господарчі споруди.

        Рятувальники на місцях обстрілів 24 вересня / Фото: ДСНС

