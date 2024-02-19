Суспільство

Чиновників Запорізької облради викрили на спробі підкупу

19 Лютого 2024 20:26
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сап, набу, сбу
Чиновників Запорізької облради викрили на спробі підкупу / СБУ

Антикорупційні органи та СБУ “на гарячому” спіймали заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, коли ті намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Про це повідомляють СБУ, САП, НАБУ, передає УП.

 “НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.

За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також вчиненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ”.

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради “на гарячому”, одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.


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