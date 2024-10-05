Суспільство

Чиновниця Одеської ОВА побила та обматюкала водія маршрутки
5 Жовтня 2024 20:48
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одеса
Наталія Смертенюк / Фото Думська

Брудна штовханина в одеській маршрутці виявилася з політичним душком — у її учасниці та, ймовірно, ініціаторці впізнали чиновницю обласної військової адміністрації, пиге Думська.

Його героїня посварилася з водієм, який відмовився відчинити двері: пасажирка проспала зупинку. У відповідь вона обклала його матом, а потім і побила сумочкою.

Згодом у хуліганці впізнали заступницю начальника управління земресурсів обласного департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Наталію Смертенюк. Вона очолює відділ використання земельних та водних об’єктів.

В Одеській обласній військовій адміністрації вже прокоментували інцидент в маршрутці.

«Така поведінка є негідною для державного службовця. Відповідно до законодавства, для притягнення до відповідальності має бути проведена службова перевірка, яка розпочнеться у понеділок. За її результатами буде вирішено питання подальшого перебування на посаді», — заявив в.о. директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Віталій Власенко.


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