Кримінал

Чичеріну судитимуть за п’ятьма статтями

1 Грудня 2023 11:57
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прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Їй інкримінують порушення п’яти статей Кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — 1, 3 ст. 110;
  • незаконне перетинання державного кордону — ч. 1, 2 ст. 332-2;
  • публічну наругу над Державним Прапором України —  ч. 1 ст. 338;
  • пропаганду війни — ст. 436;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників — ч. 3 ст. 436-2.

За цими статтями Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, російська рок-співачка з 2014 року використовувала свою популярність для виправдовування збройної агресії рф проти України. Представляла агресію як внутрішній громадянський конфлікт.

Разом із невстановленими військовослужбовцями рф, учасниками незаконних збройних формувань, а також посадовцями окупованих територій України вона організовувала та проводила концерти й давала інтерв’ю для медіа. Під час заходів вона публічно закликала до агресивної війни та зміни меж території України.

Також артистка під час перебування в тимчасово окупованій Запорізькій області разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.


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