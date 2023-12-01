Чичеріну судитимуть за п’ятьма статтями

До суду скерували обвинувальний акт щодо російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Їй інкримінують порушення п’яти статей Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — 1, 3 ст. 110;

незаконне перетинання державного кордону — ч. 1, 2 ст. 332-2;

публічну наругу над Державним Прапором України — ч. 1 ст. 338;

пропаганду війни — ст. 436;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників — ч. 3 ст. 436-2.

За цими статтями Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, російська рок-співачка з 2014 року використовувала свою популярність для виправдовування збройної агресії рф проти України. Представляла агресію як внутрішній громадянський конфлікт.

Разом із невстановленими військовослужбовцями рф, учасниками незаконних збройних формувань, а також посадовцями окупованих територій України вона організовувала та проводила концерти й давала інтерв’ю для медіа. Під час заходів вона публічно закликала до агресивної війни та зміни меж території України.

Також артистка під час перебування в тимчасово окупованій Запорізькій області разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.