Чи допоможе адвокат у випадку складання на водія протоколу за ст. 130?

По-перше, ми впевнені, що наші читачі не вживають заборонених речовин або алкоголь, сідаючи за кермо автомобіля. Але буває по різному. Поведінка людини, яка призводить до невпевнених рухів, загальмованої реакції, що притаманна людині напідпитку, може виникнути при найрізноманітніших обставинах – щось на мить відволікло водія, раптовий стрес або інше… І будь ласка – вас вже зупиняє поліція і наполягає дути в “драгер” і вже готує протокол за 130 статтею.

Саме в таких випадках вам потрібні послуги адвоката, пояснили в Адвокатському бюро Дмитра Александрова https://aleksandrovlaw.com.ua, яке професійно надає правову допомогу і захищає інтереси клієнтів у суді.

Для прикладу розберемо типові ситуації щодо ваших дій при загрозі складання протоколу або коли протокол уже складений.

Чи можна скасувати протокол за ст. 130?

Зберігайте спокій. Пам’ятайте про свою невинність:

Ви не винні у скоєнні правопорушення, доки ваша вина не буде доведена у суді;

Ви не зобов’язані доводити свою невинність, якщо сторона звинувачення не доведе вашу винність;

звинувачення не може ґрунтуватись на доказах, отриманих незаконним шляхом;

усі сумніви щодо доведеності вашої вини трактуються на вашу користь.

Якщо на Вас був складений протокол про порушення за статтею 130 КУпАП, його можна оскаржити у судовому порядку. Як пояснили в Адвокатському бюро Дмитра Александрова, для цього Ви повинні звернутися до суду зі зверненням про оскарження протоколу, де викласти свої аргументи та докази.

Але слід мати на увазі, що скасувати протокол можна лише у разі, якщо дійсно були порушені Ваші права або у вчиненні правопорушення були допущені помилки.

Чи можна відмовитися від огляду на алкогольне чи наркотичне сп’яніння?

Відповідно до законодавства, водій зобов’язаний дати згоду на огляд на наявність у нього ознак сп’яніння, якщо його зупинив правоохоронний орган з метою перевірки стану. Таку вимогу передбачає частина 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо водій відмовляється від проходження огляду, це може бути розцінено як доказ у справі про порушення та спричинити застосування адміністративної відповідальності згідно з частиною 2 статті 130 КУпАП, а саме за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Тому, якщо ви не маєте ознак сп’яніння, краще пройти огляд. У разі, якщо присутні ознаки сп’яніння, але ви впевнені, що нічого забороненого не вживали, треба негайно звернутися до адвоката для отримання юридичної допомоги в справі та захисту Ваших прав.

Що робити, якщо не довіряєш “драгеру”?

Якщо ви пройшли огляд на місці зупинки, але не погоджуєтеся з результатом, вам необхідно звернутися до медичної установи для отримання повноцінної медичної допомоги та проведення аналізу крові на вміст алкоголю.

Якщо результат аналізу крові не співпадає з результатом огляду на місці зупинки – звертайтесь до адвоката для отримання правової допомоги. Адвокат зможе допомогти скласти заперечення на протокол про порушення і надати його до суду.

В будь-якому випадку, якщо ви не погоджуєтеся з результатом огляду на місці зупинки, не рекомендується сперечатися з патрульними. Краще зберегти спокій та звернутися за допомогою до кваліфікованого адвоката.

Якщо Ви не погоджуєтеся з висновками медустанови?

Якщо ви не погоджуєтеся з висновками медиків ви можете звернутися до іншої медичної установи для проведення додаткового огляду та встановлення вашого стану. Якщо результат додаткового огляду суперечить результатам огляду на місці зупинки, ви можете скласти заперечення на протокол про порушення та представити його до суду.

Зверніть увагу, що відповідно до законодавства, ви маєте право на додатковий медичний огляд та на виконання аналізу крові на вміст алкоголю або наркотичних речовин. Більш того, водій має право сам обрати медичну установу, яка проведе додатковий огляд.

В будь-якому випадку, якщо ви не погоджуєтеся з висновками лікаря та результатами медичного огляду на місці зупинки, вам рекомендується звернутися до кваліфікованого адвоката.

Принцип Парето і ДТП

Принцип Парето, також відомий як “правило 80/20”, стверджує, що 80% наслідків походять від 20% причин. Цей принцип був сформульований італійським економістом і соціологом Вільфредо Парето наприкінці 19-го століття.

“Правило 80/20” може бути застосований в різних контекстах. Наприклад, у бізнесі, 20% клієнтів можуть приносити 80% прибутку. Але чи можна цей принцип застосовувати до водіїв? Авжеж ні!

Твердження про те, що 20% водіїв створюють 80% аварійних ситуацій, не має наукового обґрунтування і не є дійсністю.

Причини аварій на дорогах дуже складні і мають багато факторів, таких як порушення ПДР, несправність автомобілів, небезпечні дорожні умови, втручання третіх сторін і т.д. Тому ствердження про те, що тільки 20% водіїв створюють 80% ДТП, є перебільшенням і не відповідає дійсності.

Таким чином, важливо дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважним на дорозі, незалежно від того, який процент водіїв може створювати ДТП. Ну і звісно, не вживати за кермом!