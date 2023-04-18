Чотирьох американців і трьох громадян РФ звинувачують у “шкідливому впливі” проти США

Міністерство юстиції США оголосило про нові звинувачення проти чотирьох американців у Флориді та трьох росіян. Ці особи звинувачуються в тому, що вони, діючи за дорученням російського уряду, проводили “багаторічну кампанію шкідливого іноземного впливу в США”.

Обвинувальний висновок великого журі федерального суду в Тампі звинуватив мешканця Москви Олександра Вікторовича Іонова та співробітників Федеральної служби безпеки Росії Олексія Борисовича Суходолова та Єгора Сергійовича Попова, йдеться в повідомленні міністерства.

“Обвинувачені намагалися посіяти розбрат, поширювати проросійську пропаганду та втручатися у вибори в Сполучених Штатах”, – стверджує Мінюст.

U.S. Citizens and Russian Intelligence Officers Charged with Conspiring to Use U.S. Citizens as Illegal Agents of the Russian Government



Defendants Sought to Sow Discord, Spread Pro-Russia Propaganda and Interfere in Elections Within the United Stateshttps://t.co/PDgZU8LUuF — Justice Department (@TheJusticeDept) April 18, 2023

Крім того, у Вашингтоні, в рамках окремої справи, деталі якої не розголошуються, громадянка Росії Наталія Бурлінова звинувачується «у змові з офіцером ФСБ з метою діяти як незаконний агент Росії в США».