Кримінал

Чотирьох американців і трьох громадян РФ звинувачують у “шкідливому впливі” проти США

18 Квітня 2023 21:52
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сша, росія

Міністерство юстиції США оголосило про нові звинувачення проти чотирьох американців у Флориді та трьох росіян. Ці особи звинувачуються в тому, що вони, діючи за дорученням російського уряду, проводили “багаторічну кампанію шкідливого іноземного впливу в США”.

Обвинувальний висновок великого журі федерального суду в Тампі звинуватив мешканця Москви Олександра Вікторовича Іонова та співробітників Федеральної служби безпеки Росії Олексія Борисовича Суходолова та Єгора Сергійовича Попова, йдеться в повідомленні міністерства.

“Обвинувачені намагалися посіяти розбрат, поширювати проросійську пропаганду та втручатися у вибори в Сполучених Штатах”, – стверджує Мінюст.

Крім того, у Вашингтоні, в рамках окремої справи, деталі якої не розголошуються, громадянка Росії Наталія Бурлінова звинувачується «у змові з офіцером ФСБ з метою діяти як незаконний агент Росії в США».


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