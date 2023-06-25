Політика

Чому Пригожин зупинив заколот: у Берліні висловили свою думку

25 Червня 2023 13:58
197
читать на русском →
німеччина, пригожин, заколот

В уряді Німеччини припускають, що глава ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин зупинив похід на Москву, оскільки сподівався на більшу підтримку свого бунту в Росії.

Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel.

За інформацією видання, у суботу ввечері Федеральне міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Німеччини проінформували голів комітетів Бундестагу із закордонних справ та оборони про поточний розвиток подій. 

Під час усного брифінгу політична директорка Федерального міністерства закордонних справ Тьорвен Беллманн та парламентська держсекретарка з оборони Зімтє Мьоллер висловили підозру, що лідер “Вагнера” Пригожин не отримав від російських державних сил тієї підтримки, на яку він розраховував під час спроби перевороту, тому припинив свій похід на Москву.

Інформацію про зміст угоди між Кремлем та Пригожиним, а також про місце перебування Путіна, міністра оборони Шойгу та начальника Генерального штабу Герасимова представниці уряду у ході телефонної розмови надати не змогли.

За інформацією видання, комітети із закордонних справ та оборони мають зібратися на спеціальне засідання на початку тижня й обговорити цю тему.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Червня 2023 12:41
143

Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN
25 Червня 2023 18:07
17

США відклали на деякий час нові санкції проти ПВК “Вагнер” – The Wall Street Journal
25 Червня 2023 16:18
105

На Кіровоградщині п’яний поліцейський вбив трьох підлітків, ще троє – поранені
25 Червня 2023 14:33
48

ЗСУ використовують попередній досвід щоб удосконалити штурм – розвідка Британії
25 Червня 2023 13:58
197

Чому Пригожин зупинив заколот: у Берліні висловили свою думку
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки