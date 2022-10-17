Кримінал

Чому не можна публікувати фото з номерами дронів-камікадзе

17 Жовтня 2022 15:03
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бпла

Український журналіст і військовий інструктор Павло Кащук пояснив, чому не можна постити у соцмережах фото з бортовими номерами дронів “Шахедів”.

“Шахед” – це повністю автономний дрон, він летить по заздалегідь спланованому маршруту без жодного звʼязку. Противник задає цей маршрут перед запуском, але, чи досягнув дрон цілі, невідомо”, – пояснив Кащук.

За його словами, єдиним джерелом інформації, чи виправдався маршрут, чи влучив дрон у задану ціль, є соціальні мережі та фото ЗМІ.

“Ворог відправляє на одну ціль декілька літаків різними маршрутами, якісь йдуть з півночі, якісь – з півдня, якісь заходять по трасах, якісь – над лісом, вище, нижче і так далі. Кожен маршрут привʼязаний до порядкового номера літака”, – пояснює експерт.

Він додає, що противник за допомогою фото, які викладають користувачі, зʼясовує, наскільки успішним був той чи інший обраний маршрут запуску, й може повторити атаку саме за цим маршрутом.


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