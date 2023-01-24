Чому M1 Abrams підходить для ЗСУ

M1 Abrams – один із найкращих сучасних основних бойових танків, і вже точно не гірший за Leopard-2, на які чекає Україна. Їхнє постачання здається досить логічним кроком – “Абрамсів” було випущено в два з половиною рази більше, ніж німецьких Leopard-2: 10600 проти 3600 одиниць (всіх модифікацій).

Аргументи американської влади, яка раніше говорила, що це складний в обслуговуванні та ремонті танк, що він споживатиме багато палива, а також що його складно освоювати, можна заперечити.

M1 Abrams – справді сучасний танк, на якому встановлена одна з найдосконаліших (і складних) систем керування вогнем, яка включає і лазерні далекоміри, і прилади нічного бачення, і бортовий комп’ютер, що допомагає вибирати цілі та наводитися на них. Одна з особливостей “Абрамса” – як двигун він використовує турбіну. І вона дійсно споживає багато палива.

Але при цьому електроніку в будь-якому випадку ніхто лагодити в полі не буде, це занадто складно, турбіну вибрали як двигун частково через її надійність, а щодо пального, то її ненажерливість компенсується невибагливістю – “Абрамс” можна заправити паливом для реактивних двигунів , бензином, соляркою та навіть судновим дизельним паливом.

Такий двигун збільшує швидкість та маневреність танка, а також набагато менше шумить, що теж важливо в умовах бойових дій.

M1 Abrams озброєні сухопутні сили сусідньої Польщі, тому ремонтна база знаходиться не дуже далеко від України. Це також означає, що логістика постачання запчастин вже налагоджена, і організовувати нові шляхи постачання не потрібно.

Зрештою, ЗСУ вже використовують танки Т-80, захоплені у російської армії. На них також встановлена турбіна, і українським танкістам знайомі особливості застосування такої техніки на війні. Для танкістів освоїти “Абрамс” у будь-якому випадку навряд чи значно важче, ніж німецький “Леопард” – обидва танки одного покоління, зі складною системою управління вогнем, до того ж озброєні однією гарматою.

Головним мінусом “Абрамса” є його велика вага – це один із найважчих у світі танків. Його, ймовірно, буде складно використовувати на бездоріжжі. Але бездоріжжя – біда, яка часто заважає використанню і легших танків радянської розробки.