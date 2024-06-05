Суспільство

Чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни – посольство США

5 Червня 2024 07:10
читать на русском →
громадянство, сша, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

Україна скасувала виняток щодо “проживання за кордоном”, який раніше дозволяв певним українським чоловікам у віці від 18 до 60 років виїжджати з країни. 

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

Після цієї зміни чоловіки з подвійним громадянством, у тому числі ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з країни.

Як йдеться у повідомленні посольства, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. 

У посольстві зазначили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством цієї групи могли в’їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США. З 1 червня цей виняток було скасовано.

“Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, укривайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. 

Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США”.

У посольстві також нагадали всім американцям про попередження Державного департаменту щодо України 4 рівня : “Не подорожуйте”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Червня 2024 07:10

Чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з країни – посольство США
4 Червня 2024 20:35

NYT: Росіяни зруйнували чи пошкодили понад 200 тис. українських будівель
4 Червня 2024 19:51

У Києві протягом тижня триватимуть військові навчання
4 Червня 2024 19:07

Зеленський повернувся до України і провів засідання Ставки
4 Червня 2024 16:33

Україні необов’язково вступати в НАТО для досягнення миру, – Байден
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки