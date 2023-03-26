Чоловіків, які незаконно перетинали кордон під час війни будуть повертати назад

Українців, які виїхали за кордон незаконно, повертатимуть назад. Їх притягнуть до відповідальності. Прикордонники вже співпрацюють з іноземними колегами щодо цього.

З перших днів повномасштабної війни прикордонники співпрацюють з країнами ЄС та Молдовою, тому втікачі нестимуть відповідальність. Про це розповів речник прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Коли з’явилися обмеження на виїзд із країни для чоловіків, збільшилась кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Однак навіть якщо це їм вдасться, то надалі в них би не вийшло влаштуватися в Європі. Втікачів-порушників повертають назад в Україну. “Біженцями” вони бути не можуть, хоча багато хто намагається попросити для себе цей статус, але підстав на це немає.

Демченко розповів, що ДПСУ співпрацює з колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Тому речник закликав усіх тих, хто стоїть за організацією подібних “мандрівок” утриматися від цього в майбутньому.

