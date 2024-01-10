Чого чекати від нового калькулятора криптовалют видання Incrypted

У січні 2024 року інтернет-видання Incrypted запускає новий калькулятор криптовалют – тематичний розділ з курсами основних цифрових монет відносно реальних грошей. Очікується, що інформація буде оновлюватися в режимі реального часу. Завдяки новому розділу читачі цього медіа дізнаються, скільки коштують криптовалюти в доларах, євро, гривні й інших фізичних грошах та де їх купити. Наповненням та веденням калькулятора крипти займаються провідні експерти Incrypted.

Це не перший запуск тематичного розділу виданням Incrypted. У вересні минулого року це медіа оновило календар токенсейлів для криптоентузіастів, які хочуть першими дізнатися про перспективний проєкт.

Окрім тематичних розділів видання публікує свіжі новини криптовалют, проводить зустрічі онлайн та офлайн, бере участь в конференціях щодо цифрового розвитку. СЕО Incrypted Іван Павловський пояснює таку активність тим, що «ми стаємо тими, хто у своєму бажанні популяризувати Web3 в Україні не зупиниться ні перед чим. Ми стаємо тими, хто готовий відкривати Україну світу як потужний інноваційний і технологічний хаб».

Наразі Incrypted зберігає репутацію популярного видання про криптовалюти та блокчейн в Україні.