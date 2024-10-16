Члени Альянсу активно обговорюють План перемоги України – Рютте

В НАТО активно обговорюється План перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський. Україна стане частиною НАТО, “коли прийде час”.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 16 жовтня.

На запитання про пункт Плану перемоги щодо запрошення України до НАТО Рютте сказав, що “дуже добре обізнаний з усіма елементами Плану перемоги”. Він нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні Альянс вирішив зробити шлях до членства України незворотнім.

“Ми перебуваємо в тісному контакті з членами Альянсу, з Україною, щоб зрозуміти, які наступні кроки ми можемо зробити, як це зробити так, щоб вони були успішними,

плідними. План перемоги, звичайно, ми дуже активно обговорюємо і використовуємо кожну можливість, щоб крок за кроком просуватися вперед”, — завив Генсек НАТО.

Він відмовився розкривати деталі перемовин. Однак додав, що кілька тижнів тому на засіданні урядів Швеції та Фінляндії всі деталі обговорювались.

“Ми все ще готуємося. Наразі немає жодних новин на сьогодні, але, думаю, що все відбувається згідно з планами”, — запевнив Рютте.

Він додав, що план перемоги також буде на порядку денному цього тижня під час зустрічі між Україною та НАТО на рівні міністрів оборони. За словами Рютте, члени Альянсу надають Україні комплексну допомогу, що включає зокрема виділення коштів та навчання українських військових.

“Робота, яку ми виконуємо разом, робить Україну сильнішою, більш оперативно сумісною з НАТО і краще, ніж будь-коли, підготовленою до вступу в наш Альянс. І я вважаю, що вся ця робота, безумовно, є мостом до членства в НАТО. Україна приєднається до Альянсу, звичайно, коли прийде час, і ми будемо обговорювати, звичайно, і цей пункт Плану перемоги Зеленського”, — зазначив Рютте.