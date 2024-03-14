Суспільство

Чітко розуміємо ситуацію та готові ухвалювати рішення, – Умєров після поїздки на фронт

14 Березня 2024 19:59
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війна, Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту на фронт / Фото: Міноборони України

Міністр оборони Рустем Умєров відвідав бригади, які воюють на Донеччині та Луганщині. Каже, що «чесно обговорив фронтові виклики» з командирами підрозділів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у Міністерстві оборони не «заплющують очі на проблеми» та «чітко розуміють ситуацію на фронті й готові ухвалювати рішення». Він також подякував головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському, який, за його словами, регулярно «працює з підрозділами у полях» та «живе війною».

«Підрозділи мають бачити — ми разом із ними. І ми будемо поруч до самої перемоги, як би важко на цьому шляху не було. Діємо, як одна команда. Об’єднані заради перемоги!» — написав він.


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