Четверо поляків на квадроциклах порушили український кордон

Осіб, які незаконно потрапили в Україну, затримав наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Бодалово» Мукачівського загону, повідомляє Держприкордонслужба.

Порушників, які поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули кордон з Угорщини в Україну виявили за допомогою біспектральної камери.

Чоловіків затримали. Ними виявились громадяни Польщі. Іноземці пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів.

У квітні у Польщі стартувала акція під назвою «2222 км», зміст якої полягає в тому, що добровольці, які беруть у ній участь, зобов’язані проїхати маршрутом від Кракова до Стамбула, долаючи щодоби близько 300 км здебільшого бездоріжжям.

Через проблеми зі зв’язком, іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості і незчулися, як опинилися на території України.

Стосовно громадян Польщі прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

Згодом, в порядку реадмісії, іноземців повернуть в Угорщину.