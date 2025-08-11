Четверо людей загинули та дев’ятеро поранені через обстріли Херсонщини за добу

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів 10 серпня четверо людей загинули та дев’ять поранено. Серед постраждалих — троє поліцейських. Окупанти атакували мирне населення з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

Реклама

Реклама

Упродовж доби росіяни атакували ударними дронами Станіслав. Загинули 37-річний чоловік та 62-річна жінка.

Окупанти вдарили з безпілотника по Білозерці. Постраждав 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму й уламкове поранення стегна.

В Українці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на житловий квартал. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль та поранено 32-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення спини й ноги.

У Качкарівці через атаку російським FPV-дроном загинув 50-річний місцевий житель. Тяжко поранені ще двоє чоловіків віком 45 та 47 років.

Військові РФ скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного жителя Дніпровського. Внаслідок атаки він загинув на місці.

На трасі у Чорнобаївській громаді військові РФ атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Постраждала 34-річна жінка, у неї вибухова травма та забої рук.

Вдень у Центральному районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 31-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму.

Пізніше окупанти скинули вибухівку з дрона на екіпаж патрульної поліції, який оформлювали ДТП. Постраждали троє поліцейських віком 29 до 34 роки — у всіх контузії.