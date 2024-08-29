Кримінал

Четверо людей дістали поранень внаслідок російського удару по Куп’янщині
29 Серпня 2024 18:32
читать на русском →

Російські окупанти близько 16:00 обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області. 

Як повідомляє Харківська ОВА, внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей – чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років. 

Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, незважаючи на отримані травми, від госпіталізації відмовилися.

За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Серпня 2024 19:55

Генштаб підтвердив втрату F-16: для зʼясування причин аварії призначена комісія
29 Серпня 2024 20:19

Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024
29 Серпня 2024 19:11

У Повітряних Силах підтвердили загибель українського пілота Олексія Меся
29 Серпня 2024 18:54

Більшість українців не готові поступитися територіями (опитування)
29 Серпня 2024 16:50

Профільний комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт про підвищення податків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки