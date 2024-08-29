Четверо людей дістали поранень внаслідок російського удару по Куп’янщині

Російські окупанти близько 16:00 обстріляли село Новоосинове Куп’янського району Харківської області.

Як повідомляє Харківська ОВА, внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа, яка охопила приватний житловий будинок, господарську споруду та автомобіль.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей – чоловік 65 років та три жінки 83 років, 65 років та 73 років.

Дві жінки з вибуховим пораненням госпіталізовані. Інші, незважаючи на отримані травми, від госпіталізації відмовилися.

За попередніми даними, окупанти використали реактивні системи залпового вогню.