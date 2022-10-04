Суспільство

Чеський танк для ЗСУ назвали “Томаш”

4 Жовтня 2022 14:50
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зброя, чехія

На озброєння ЗСУ надходить модернізований танк T-72 Avenger, який у складчину за 33 млн крон (понад 1,3 млн євро) придбали 11 288 чеських учасників збору пожертв у рамках проекту «Подарунки для Путіна» (Зброя для України). Як передає Радіо Прага, чеський танк отримав ім’я – Томаш. Це нагадування про першого президента Чехословаччини Томаша Гарріга Масарика.

“Гарантом збору коштів виступає Міноборони Чехії і всі, хто перерахував гроші після збору повної суми, необхідної для придбання танка, отримали письмову подяку від голови відомства Яни Чернохової. На тому ж сайті продовжується збирання грошей на боєприпаси для танків, гаубиць, мінометів та іншої військової техніки”, – йдеться у повідомленні.

Чеський T-72 Avenger, а подібні танки вже має ЗСУ, був модернізований до рівня третього покоління. Броньована машина оснащена динамічним захистом, приладами нічного бачення та сучасними засобами зв’язку. На сьогоднішній день в рамках збору пожертв на підтримку ЗСУ «Подарунки для Путіна» було зібрано понад 213 млн. крон (8,6 млн. євро). На ці гроші, наприклад, вже придбано дрони, патрони, дрібне спорядження для солдатів.


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