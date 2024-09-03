Чеська поліція виявила у вантажівці близько 30 мігрантів 

Близько 30 мігрантів і одну мертву людину виявила чеська поліція виявила у вантажівці під Прагою на шосе до Німеччини в понеділок увечері.

Про це повідомляє Reuters.

“Все вказує на те, що вони є транзитними мігрантами, і, на жаль, за першою інформацією, є один загиблий”, – заявили в поліції.

Представник поліції відмовився надати інформацію про національність мігрантів або інші подробиці.

Вантажівка з іноземною реєстрацією була зупинена після 20:00 на 18-му км автостради D8, що веде з Праги до німецького міста Дрезден, повідомила поліція.

Аварійна служба ASCR повідомила, що рятувальники безуспішно намагалися реанімувати непритомну жінку у віці близько 30 років. Інші постраждалі не потребували госпіталізації, йдеться в повідомленні.

Чехія є частим транзитним маршрутом для мігрантів, які прагнуть потрапити до сусідньої Німеччини.