Суспільство

Чеська поліція виявила у вантажівці близько 30 мігрантів 
3 Вересня 2024 08:53
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поліція, чехія
Ілюстративне фото / AP

Близько 30 мігрантів і одну мертву людину виявила чеська поліція виявила  у вантажівці під Прагою на шосе до Німеччини в понеділок увечері.

Про це повідомляє Reuters.

“Все вказує на те, що вони є транзитними мігрантами, і, на жаль, за першою інформацією, є один загиблий”, – заявили в поліції.

Представник поліції відмовився надати інформацію про національність мігрантів або інші подробиці.

Вантажівка з іноземною реєстрацією була зупинена після 20:00 на 18-му км автостради D8, що веде з Праги до німецького міста Дрезден, повідомила поліція.

Аварійна служба ASCR повідомила, що рятувальники безуспішно намагалися реанімувати непритомну жінку у віці близько 30 років. Інші постраждалі не потребували госпіталізації, йдеться в повідомленні.

Чехія є частим транзитним маршрутом для мігрантів, які прагнуть потрапити до сусідньої Німеччини.


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