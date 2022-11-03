Економіка

Чернишов очолив “Нафтогаз”

3 Листопада 2022 19:56
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Нафтогаз

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”.

Про це повідомили джерела ЕП.

Цього ж дня Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. За даними ЕП, за звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

Чернишов фактично підтвердив звільнення, написавши у Facebook пост про вдячність “всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно”.


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