Черговий “схематоз” для ухилянтів розкритий в Харкові

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії за фактом службового підроблення, а також двом членам ВЛК та співробітнику лікарні за фактом складання завідомо підроблених офіційних документів.

За даними слідства, голова військово-лікарської комісії однієї з лікарень Харківської області, діючи спільно з іншими членами ВЛК та співробітником медичної установи, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Лікарі за грошову винагороду видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Комунікація між медиками і «клієнтами»-ухилянтами велась через третіх осіб. Посередники, чоловік і жінка, домовлялись з військовозобов’язаними щодо деталей «угоди» та називали ціну. Вона коливалась від 3 до 5 тис. доларів США.

Учасники оборудки пропонували свої «послуги» навіть тим особам, які дійсно за станом здоров’я не мали проходити військову службу.

У ході проведених обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних виявлено та вилучено понад 30 тис. доларів США, чорнові записи, медичні документи та інші докази протиправної діяльності.