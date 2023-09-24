Суспільство

Черговий сезон серіалу “Мільярди” буде присвячений Україні

24 Вересня 2023 17:48
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кіно

Боротьба України за незалежність стане головною темою нового сезону американського серіалу “Мільярди”.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“В новому сезоні серіалу “Мільярди” тема України та нашої боротьби за незалежність у головному фокусі. Буду радий запросити творців серіалу – Браяна Коппельмана, Девіда Левіна та Ендрю Росса Соркіна до України”, – розповів він.

“Мільярди” – американський серіал, що виходить з 2016 року. Серіал розповідає про те, як керівник гедж-фонду Боббі Аксельрод заробляє своє багатство, талановито інвестуючи кошти, а часом і здійснюючи незаконні дії, за що прокурор США Чак Роудс намагається притягнути його до кримінальної відповідальності.

Характерна риса серіалу полягає в тому, що більшість сюжетних ліній базуються на реальних заголовках ЗМІ та фінансових справах і розслідуваннях у США та світі.


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