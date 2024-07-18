Через зливи у Південній Кореї скасували десятки авіарейсів, майже 900 жителів евакуювали

Через сильні зливи у Південній Кореї скасували близько 30 авіарейсів із головного міжнародного аеропорту країни Інчхон та евакуювали майже 900 жителів.

Про це повідомляє Yonhap.

Найбільше опадів зафіксували в північних районах провінції Кьонгі поблизу міжкорейського кордону, де в один момент рано вранці четверга випало понад 75 міліметра опадів, а загалом від опівночі до 6 ранку кількість опадів тут сягнула 144 мм.

У столичному регіоні вранці щогодини фіксували від 30 мм до 60 мм опадів, що призвело до швидкого підйому води в місцевих річках і водоймах та підтоплень значних територій.

Через повінь у Сеулі в ранкову годину пік було призупинено роботу кількох ліній метро, заборонено проїзд швидкісною автомагістраллю, що з’єднує столицю з адміністративним центром провінції Кьонгі, а також закрито кілька ділянок кільцевої автомагістралі навколо столиці.

Злива призвела до скасування 25 міжнародних рейсів, що вилітали зі столичного міжнародного аеропорту Інчхон із опівночі до 8 ранку, а ще чотири літаки змушені були повернутися одразу після злету.

Наразі місцева влада повідомила про загалом 887 евакуйованих людей, а також підготовку до евакуації жителів іще кількох міст у разі, якщо сильні дощі триватимуть, і рівень води підвищиться до небезпечного.

Повідомлень про жертви чи постраждалих не надходило, але в Сеулі зареєстровано випадки падіння дерев на тротуари й автодороги, затоплення будинків та дорожньо-транспортні пригоди, спричинені поганими погодними умовами.

Синоптики попередили про збереження дощової погоди й високі ризики підтоплень та зсувів ґрунту в Сеулі й сусідніх зі столицею районах провінції Кьонгі, на які обрушилися зливи.