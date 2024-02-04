Через збій у “Дії” переможця Нацвідбору на “Євробачення” оголосять сьогодні

У «Дії» стався збій у роботі через перевантаження під час голосування в фіналі нацвідбору на «Євробачення», йдеться у повідомленні пресслужби застосунку.

Ввечері 3 лютого користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до сервісів у «Дії». Саме у цей час відбувається голосування в фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024», віддати голос за фаворита можна в «Дії». Для цього в застосунку треба натиснути «Сервіси», потім «Опитування», після чого обрати з 11 кандидатів.

«Скільки охочих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!», – зазначали у застосунку.

О 21:29 «Дія» повідомила, що «голосування буде продовжено, щоб усі встигли віддати голос за фаворита Нацвідбору Євробачення-2024».

Згодом стало відомо, що голосування триватиме від моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня, 4 лютого.

«Орієнтовно о 19:05 завтра лінії для голосування будуть закриті і буде оголошено переможця», – уточнили в «Дії».

Як зазначив міністр з цифровізації Михайло Федоров, під час голосування зафіксована рекордна кількість користувачів за всю історію проєкту Дія. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.

На час підготовки цього матеріалу “Дія” працює без збоїв і в ній можно проголосувати за переможця Нацвідбору.