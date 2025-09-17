        Економіка

        Через закриття кордону майже 1500 польських фур застрягли в Білорусі

        Галина Шподарева
        17 Вересня 2025 18:29
        читать на русском →
        Польські вантажівки на кордоні / Фото: t.me/customs_bel
        Польські вантажівки на кордоні / Фото: t.me/customs_bel

        Майже 1500 польських вантажівок залишилися на території Білорусі через закриття кордону з Польщею. Мінськ дозволив продовжити їхнє перебування ще на 10 днів, тоді як у Варшаві заявили про оцінку збитків для бізнесу.

        Пресслужба Митного комітету Білорусі опублікувала заяву про продовження перебування польських вантажівок у країні на 10 днів.

        “Виходячи з духу добросусідства, щоб піти назустріч польському бізнесу, Державний митний комітет ухвалив рішення про продовження перебування польських вантажівок на території Білорусі. Для продовження терміну перевізник має звернутися до митного органу, в регіоні дії якого перебуває транспортний засіб”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        У Білорусі озвучили кількість польських вантажівок, які скупчилися на кордоні – йдеться про 1453 фури.

        Напередодні МВС Польщі заявило про проблеми з доставкою вантажів через кордон з Білоруссю та економічні наслідки для компаній. Уряд оцінить збитки та ухвалить рішення щодо можливої державної допомоги окремим галузям промисловості.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини