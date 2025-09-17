Через закриття кордону майже 1500 польських фур застрягли в Білорусі

Майже 1500 польських вантажівок залишилися на території Білорусі через закриття кордону з Польщею. Мінськ дозволив продовжити їхнє перебування ще на 10 днів, тоді як у Варшаві заявили про оцінку збитків для бізнесу.

Пресслужба Митного комітету Білорусі опублікувала заяву про продовження перебування польських вантажівок у країні на 10 днів.

“Виходячи з духу добросусідства, щоб піти назустріч польському бізнесу, Державний митний комітет ухвалив рішення про продовження перебування польських вантажівок на території Білорусі. Для продовження терміну перевізник має звернутися до митного органу, в регіоні дії якого перебуває транспортний засіб”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

У Білорусі озвучили кількість польських вантажівок, які скупчилися на кордоні – йдеться про 1453 фури.

Напередодні МВС Польщі заявило про проблеми з доставкою вантажів через кордон з Білоруссю та економічні наслідки для компаній. Уряд оцінить збитки та ухвалить рішення щодо можливої державної допомоги окремим галузям промисловості.