Спорт

Через забруднення Сени перенесли змагання з чоловічого триатлону на Олімпіаді у Парижі
30 Липня 2024 08:42
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олімпіада
Тренування триатлоністів / EPA

У Парижі на Олімпійських іграх не буде проводитись змагання з чоловічого триатлону, оскільки рівень забруднення в Сені залишається занадто високим. Змагання мали пройти у вівторок, 30 липня.

Про це йдеться у заяві Всесвітнього триатлону.

Змагання перенесено на середу о 10:45 ранку за місцевим часом, одразу після жіночих змагань, що заплановані на 8 ранку.

Це рішення є ударом для організаторів, які раніше висловлювали впевненість, що якість води покращиться до початку змагань після того, як минулої п’ятниці та суботи пройшли сильні дощі, які забруднили Сену.

“Незважаючи на покращення якості води протягом останніх годин, показники на деяких ділянках дистанції все ще перевищують допустимі межі”, – зазначають організатори.
Всесвітній триатлон зустрінеться з тренерами о 8 ранку у вівторок, щоб надати їм всю інформацію та оновлений розклад змагань.

Якщо рівень бактерій залишиться занадто високим до ранку середи, чоловічі та жіночі гонки, ймовірно, будуть перенесені на п’ятницю – резервний день для проведення змагань.

Влада Парижа пообіцяла зробити Сену придатною для плавання і витратила 1,4 мільярда євро на каналізаційну інфраструктуру, щоб мінімізувати потрапляння стічних вод у річку.

Через надзвичайно вологу весну і початок літа Сена постійно не витримувала тестів на якість води аж до початку липня.

Рівень бактерій кишкової палички – індикатора фекалій – іноді в 10 разів перевищував дозволені норми.

17 липня мер Парижа Анн Ідальго разом з головним організатором Олімпіади-2024 Тоні Естанґе перепливла Сену, щоб продемонструвати готовність Парижа до Олімпіади.


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