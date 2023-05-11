Економіка

Через “єВідновлення“ за добу подано три тисячі заявок

11 Травня 2023 11:48
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Три тисячі українців залишили заявки в перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло «єВідновлення». Серед поданих заявок 41% стосується відновлення приватних будинків, майже 59% – це квартири. Про це сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна, передає Радіо Свобода.

За пошкоджені внаслідок бойових дій квартиру або будинок можна отримати до 200 тисяч гривень, але обрахунок вартості відбудеться після того, як заявки оброблять представники місцевого самоврядування.

«Людям треба через додаток «Дія» повідомити, які є пошкодження, потім працюють органи місцевого самоврядування, які зобовʼязані протягом одного місяця розглянути заявку. Це фактично заповнення чек-листа, тобто працівник місцевого самоврядування підтверджує «мінус два вікна, пошкоджено дах, мінус один проліт». Потім за формулою, яка закладена в додаток, вже відбувається автоматичний розрахунок за тією вартістю, яка задана в самій програмі. І тоді, коли орган місцевого самоврядування підтвердив, що є ось таке руйнування, тоді автоматично є нарахування на картку», – каже Азархіна.

Для людей, які не мають смартфон із додатком «Дія», планують залучити до програми «Укрпошту» та центри надання адміністративних послуг, щоб можна було отримувати компенсацію там. Гроші ж на відшкодування виділятимуть із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд, розповідає заступниця міністра, має два джерела надходження: арештоване санкційне майно Росії та прибутки Нацбанку.

Наразі у фонді є 35 мільярдів гривень, проте Міністерство фінансів, каже Азархіна, дає прогнози про збільшення надходжень.

В Україні з 10 травня запрацювала програма компенсацій за зруйноване війною житло – «єВідновлення». Відправити заявку на отримання коштів можна через урядову програму «Дія», а зарахують компенсацію на спеціальну банківську картку. Весь процес має тривати близько місяця.


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