Кримінал

Через вибух на АЗС в Харкові тимчасово обмежено рух

12 Листопада 2023 10:30
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вибух

Через вибух на АЗС тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва в Харкові.

Про це повідомляє патрульна поліція міста.

“Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.

Обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що одна людина шпиталізована, причини події встановлюються.


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