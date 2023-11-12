Через вибух на АЗС в Харкові тимчасово обмежено рух

Через вибух на АЗС тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва в Харкові.

Про це повідомляє патрульна поліція міста.

“Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій.

Обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що одна людина шпиталізована, причини події встановлюються.