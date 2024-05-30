Через ворожі обстріли на Харківщині горять 3000 гектарів лісу

3 тисячі гектарів лісу горять у Харківській області. Пожежі спричинені російськими обстрілами.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
“На Харківщині триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено понад 3 тис. га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти”, – ідеться у повідомленні.
Наразі 10 пожеж локалізовано на площі близько 170 га.
“Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, коли детонують нерозірвані боєприпаси. Вони перебувають під постійними ворожими атаками”, – зазначили в ДСНС.