Через ворожі обстріли на Харківщині горять 3000 гектарів лісу

3 тисячі гектарів лісу горять у Харківській області. Пожежі спричинені російськими обстрілами.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

“На Харківщині триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено понад 3 тис. га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти”, – ідеться у повідомленні.

Наразі 10 пожеж локалізовано на площі близько 170 га.

“Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, коли детонують нерозірвані боєприпаси. Вони перебувають під постійними ворожими атаками”, – зазначили в ДСНС.