Політика

Через війну в РФ спостерігається гострий дефіцит робочої сили – розвідка Британії

7 Травня 2023 12:21
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росія, розвідка британії

Росія майже напевно зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року.

За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося, повідомляє Міноборони Британії.

У 2022 році з Росії виїхало до 1,3 мільйона людей, у тому числі багато молодих і добре освічених людей у ​​дорогоцінних галузях.

Міністерство зв’язку Росії заявило, що близько 10% (100 000) IT-працівників покинули країну в 2022 році і не повернулися.

Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили.

Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.


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Через війну в РФ спостерігається гострий дефіцит робочої сили – розвідка Британії
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